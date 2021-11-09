"Ankara'ya meteor düştü iddiası"

ANKARA (DHA) - Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

GÖRÜNTÜLER DOĞRU, HADİSENİN NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hadise sosyal medyada da tartışma yarattı. Görüntüleri paylaşan kullanıcılar Ankara'ya meteor düştüğünü iddia etti. Işık hüzmesinin gökyüzünde belirdiği görüntüler birden fazla kaynak tarafından paylaşılıp doğrulanırken, hadisenin ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA'DAN BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan aynı gün Antalya'nın Kepez ilçesinde de benzer bir hadise yaşandı. Gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi. Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. Cismin düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde alev topu şeklinde ilerlediği görüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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