Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Haberler
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Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) üyeleri Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) üyeleri Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Derneğin Kadın Kolları Başkanı Yasemin Tarla başkanlığındaki üyeler, AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz'ın eşliğinde ilçenin tarihi konakları, hanları, hamamları ve müzelerini gezdi.

Tarla, kendilerine eşlik eden Yılmaz'a teşekkür ederek, tarih kokan bir ilçeyi ziyaret etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Beypazarı, AK Parti, Ankara, Güncel, Haber

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