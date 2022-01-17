Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

ANKARA (AA) - Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) üyeleri Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Derneğin Kadın Kolları Başkanı Yasemin Tarla başkanlığındaki üyeler, AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz'ın eşliğinde ilçenin tarihi konakları, hanları, hamamları ve müzelerini gezdi.

Tarla, kendilerine eşlik eden Yılmaz'a teşekkür ederek, tarih kokan bir ilçeyi ziyaret etmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.