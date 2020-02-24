Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası' (2)

24.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:23

'ERKEN MÜDAHALE EDİLDİĞİ İÇİN ŞANSLI'

Veteriner Hekim Bahri Terzi, tedavi altına alınan 'Fındık' adlı köpeğin rahatsızlığı ile ilgili bilgi verdi. Terzi, Fındık'ın 'gençlik hastası' olduğunu belirterek, "Bu hastalık genelde sokak köpeklerinde görülüyor ama aşısız köpeklerde genelde görülen viral bir hastalık. Hem solunum hem de sinir sistemini ele geçiriyor. Bu sebeple zorlu bir süreç bekliyor Fındık'ı. Riski tabii ki var ama erken müdahale edildiği için diğer sokak hayvanlarına göre şansı arttı. Elimizden geleni yapacağız. 15 gün kalması planlanıyor şimdilik ama tedaviden sonra sinirsel süreci ne kadar ilerleyecek, yürümesini ne kadar engelleyecek bilmiyoruz. O belli olduktan sonra da belli bir süre fizik tedavi için burada kalacak. Sonra tekrar sınıf arkadaşlarına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

'FINDIK'I ZİYARET ETMEK İSTEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR'Veteriner Terzi, rahatsızlanan Fındık için yeterli bir klinik istenildiğini belirterek, "Büyükşehirlerdeki kliniklerde buna elverişli klinikler olduğu için bize gönderdiler. Şimdilik ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemiyoruz. Fındık ne kadar savaşacak, tedaviye nasıl cevap verecek, bunu zaman gösterecek" diye konuştu. Fındık'ı ziyaret etmek isteyen çok fazla insan olduğunu, ancak tedavi sürecinde riskli olduğu için ziyaretçi kabul etmediklerini belirten Terzi, şöyle konuştu: "Bütün sokak hayvanlarının yaşadığı bir hastalık bu. Ama hepsi de Fındık kadar şanslı olamıyor maalesef, hayatlarını kaybediyor bu hastalıktan dolayı. Erken teşhis ve koruyucu aşı önemli ve hem de bu tarz hastalıklar görüldüğünde veterinere götürülmesi önemli."

Kaynak: DHA