"Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı"
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"Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

29.10.2019 17:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

(İHA)

Kaynak: İHA
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