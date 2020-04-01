Ankara'ya dezenfekte istasyonu
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Ankara'ya dezenfekte istasyonu

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın ilk dezenfekte istasyonunu Altındağ'da faaliyete geçirdi.

01.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:44
Ankara'ya dezenfekte istasyonu

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın ilk dezenfekte istasyonunu Altındağ'da faaliyete geçirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, İskitler Semt Pazarı, başkentteki tüm servis ve taksiciler için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü.

Altındağ Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında, önemli bir çalışmaya imza attı. Başkan Asım Balcı'nın girişimleriyle, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki İskitler Semt Pazarı hijyen istasyonu oldu. Dezenfekte istasyonundan yalnızca Altındağ'da hizmet veren değil, Ankara genelinde hizmet veren tüm servisler ve taksiler faydalanabilecek. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak olan dezenfekte istasyonu, ücretsiz olarak hizmet verecek.

Korona virüsle etkili mücadele

Korona virüsle mücadele için ilk günden itibaren Altındağ'da, etkili ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Küresel bu salgından daha az yara alabilmek ve yaralarımızı bir an önce sarabilmek için, ne gerekiyorsa yaptık. Yetkili kişi ve kurumların tedbir önerilerini dikkatle dinleyip, hızlı bir biçimde hayata geçirdik, vatandaşlarımızın da hayatlarına geçirebilmesi için gerekli kontrolleri yaptık. Şimdi de gün içerisinde çalışma hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan taksici ve servisçi kardeşlerimiz için dezenfekte istasyonu uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

Herkes için ücretsiz

Dezenfekte istasyonunun Ankara'da hizmet veren tüm taksi ve servisler için ücretsiz olacağını vurgulayan Başkan Balcı, "Aracını dezenfekte etmek isteyen şoför esnafımız, İskitler Semt Pazarı'na gelerek, bu hizmetten hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası, ücretsiz olarak faydalanabilir. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum. En kısa sürede sağlıklı günlere yeniden kavuşabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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