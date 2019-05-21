Ankara'ya Avantajlı Gitmek İstiyoruz"

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 1. Lig play-off etabının ilk maçında mücadele edecekleri Osmanlıspor karşılaşmasını başarılı bir sonuçla ayrılarak, Ankara'ya avantajlı skorla gitmek istediklerini belirtti.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Çarşamba günü oynayacakları Osmanlıspor maçının zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Takımların finale çıkmak için mücadele edeceklerine değinen Altıparmak, "Artık ligin filan maçları oynanıyor. İki takımın da amacı finale çıkmak ve şampiyon olmak. Biz ekip olarak son zamanlarda yakaladığımız havayı devam ettirip, özellikle kendi sahamızda başarıyı yakalayıp, ikinci maçta Ankara'ya avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Altıparmak, teknik ekibin rakipleri analiz ettiğini dile getirerek, "Herkes herkesi analiz ediyor, ne yapacağını biliyor. Biz rakibin nasıl oynayacağını, neler yapacağını çalışacağız. Tabii önemli olan bunu sahada uygulamak. Tam olarak şu anda maça hazırız. Burada bizim kadar şehrin de taraftarın da herkesin hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Gaziantep şehri Süper Lig'i özledi"

Altıparmak, taraftarlara seslenerek, "Taraftarın trübünde desteği, bizim de sahada mücadelemizle avantajlı skor alıp, Ankara'ya gideceğiz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız da bu yönde." yorumunu yaptı.

Gaziantep'in Süper Lig'i hakettiğini ifade eden Altıparmak, şunları aktardı:

"Gaziantep şehri Süper Lig'i özledi. Daha önceden biliyorsunuz belki ilk şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'dan sonraki Anadolu takımı Gaziantep'ti. Önemli mesafeler katetmişti. Şu anda Gaziantep'in Süper Lig'e en yakın takımı olan bizler, şehrin bu isteğine, bu arzusuna cevap vermek istiyoruz. Şehir gerçekten özlemiş, gerçekten bir şeyler istiyor. İnşallah hep beraber, Osmanlıspor maçıyla başlayacağız, sonra da finalde başaracağız."

Kaynak: AA