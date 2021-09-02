Ankara'ya atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya veda yemeği düzenlendi.
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Ankara'ya atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya veda yemeği düzenlendi.

Ankara'ya atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya veda yemeği düzenlendi.
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Ankara vali yardımcılığına atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı için veda yemeği düzenlendi.

Ankara vali yardımcılığına atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Nazlı'nın yanı sıra, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, kurum müdürleri ve Silifke Kaymakamlığı personeli katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Nazlı, Silifke'de görev yapmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve mutlu bir şekilde ayrılacağını ifade ederek, Silifkelilere misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da, Kaymakam Nazlı ile çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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Ankara'ya atanan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya veda yemeği düzenlendi. - Haberler
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