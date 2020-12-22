Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
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Ankara'ya 27 Aralık Ormanı

22.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:11
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı, Altındağ'da yine anlamlı bir etkinlikle kutlanacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı, Altındağ'da yine anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 27 Aralık günü vesilesiyle 2 bin 500 adet meyve fidanı toprakla buluşuyor. Orman, başkente hem yeşil alan hem de oksijen kazandıracak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı bu anlamlı tarihte, Ankara'ya bir hediye vermek istediklerini, bu nedenle de bir hatıra ormanı oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'a kısa sürede 30 yeni park, 3 meyve ormanı alanı, 350 bin metrekare yeni yeşil alan ve 25 binden fazla fidan kazandırdık. 27 Aralık günü yeşil alanlarımıza 90 bin metrekare daha eklenecek, yeşil alan miktarımız 500 bin metrekareye yaklaşacak inşallah" dedi.

Altındağ'a kazandırılan ormanlar hakkında bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gicik Mahallemizde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağımıza kazandırdık. Ankaramızın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. 27 Aralık tarihini de unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık gününde de bir hatıra ormanı oluşturacağız. Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüyecek inşallah... Geleceğe yapılan en güzel yatırım, temiz bir doğa ve daha yeşil bir dünya."

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Altındağ'da atıldığını hatırlatan Başkan Balcı, "İstiklal mücadelemiz Altındağ'dan kumanda edildi, ilk meclis burada toplandı, Ankara'yı Ankara yapan tüm kararlar burada alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Altındağ'da atıldı. Emanetimiz çok büyük, çok değerli. Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın başkenti ise Altındağ" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Toprak

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