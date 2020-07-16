Ankara'ya 2'nci şehit ateşi düştü
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Ankara'ya 2'nci şehit ateşi düştü

VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ankara'ya 2'nci şehit ateşi düştü
16.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:38

VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ailesine ulaştı.

İnsanlı keşif uçağının Van'da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden biri olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haber sonrası aynı apartmanda oturan anne Nuray Keskin ile şehidin eşi Büşra, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Keçiören Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, gelen yakınları başsağlığında bulundu. Babasını yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Mustafa Keskin'in mesleğe 2012 yılında başladığı öğrenildi. Evli ve 1 yaşında Ali isminde oğlu olan Mustafa Keskin'in yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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