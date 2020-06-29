Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak
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Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kızılay'da 1500 kişi kapasiteli cami yapımı için protokol imzalandı.

Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak
29.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:17

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kızılay'da 1500 kişi kapasiteli cami yapımı için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan cami, yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak. 1500 kişi kapasiteli cami, Kızılay Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek. Caminin bulunduğu alana çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da yapılacak. Alanın zemin altı 3 katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuşçu esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek. Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek. Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek, ibadete açılması planlanıyor.


Kaynak: DHA

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