Ankara'ya 1.1 milyar TL'lik yaşam alanı yatırımı

04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:57

Başkent Ankara'da inşaatı devam Fundaroma Alışveriş Merkezi ile şehre yeni bir yaşam alanı kuruluyor. 1,1 milyar TL yatırım hacmine sahip alışveriş merkezinin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.



ECE Türkiye, Perakende Günleri 2019'da verdiği davette, başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatı devam Fundaroma Alışveriş Merkezinin kiralama ve yönetimi ile görevlendirildiğini açıkladı. 32 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde yaklaşık 100 mağaza ile faaliyet gösterecek olan alışveriş merkezi, 100 rezidans, 94 ofis ve kent meydanından oluşan karma kullanımlı projenin bir parçası. Funda Grup'un yatırımcısı olduğu, 1,1 milyar TL yatırım hacmine sahip AVM 2021 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.



"7/24 hayatın merkezi olacak"



Projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden ECE Türkiye CEO'su Stefan Zeiselmaier, "Mükemmel konumu ile AVM'nin Ankara'da prestijli bir karma kullanımlı yapı olarak yükseliyor. Şehrin simgesi haline gelecek olan bu proje, yaşam ve çalışma alanlarını, alışverişi, yeme-içmeyi ve eğlenceyi bir araya getirerek 7/24 hayatın merkezi olacak. Seçkin markalar, restoranlar ve spa alanı bu benzersiz yaşam merkezini benzerlerinden ayırarak bulunduğu bölgenin yeni yüzü haline getirecek. ECE Türkiye, alışveriş merkezinin konsept planlamasını, kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini üstlenecek. Bu çok özel projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gücümüzü, uluslararası bilgi birikimimizi ve Türkiye'deki tecrübemizi, Fundaroma'yı Çankaya'nın parlayan yıldızı olarak konumlandırmak üzere kullanacağız" dedi.



"Her yol Roma'ya çıkacak"



Funda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahin ise, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Büyük emek ve uğraşlar sonucunda titizlikle yürüttüğümüz projemiz, görkemli yapılara imza atmış Mimar Tümay Korucuoğlu ile Funda Grup A.Ş.'nin 40 yıllık inşaat tecrübe ve kalitesiyle gerçekleşen karma bir projedir. Bu önemli projede, ECE Türkiye ile iş birliği yapmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Üstü açılıp kapanabilen meydanı ve çok yönlü giriş-çıkış kapıları ile cadde havasında gezilebilecek konsept bir proje olma özelliğine sahiptir. Ankara-Çankaya'nın en kıymetli arazisi üzerinde konumlanan ve sıra dışı bir mimariye sahip olan inşaatımızın toplam alanı, 111 bin metrekaredir. Karma kullanımlı bu çok özellikli yapı, 21 katlı ofis ve 27 katlı rezidans kuleleri ile 3 kat üzerine inşa edilmiş alışveriş merkezinden oluşmaktadır. Ayrıca projemiz 'Sign of the City' yarışmasında Türkiye genelinde karma proje dalında Premium Proje ödülünü almıştır. Projemiz, Çankaya Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün hemen yanında, yerleşim birimleriyle iç içe, cadde ve bulvarların kesiştiği bir kavşakta yer almaktadır. Ankara'nın yüzük taşı olan projemize herkesin yolu düşecek ve her yol Roma'ya çıkacaktır."



Çankaya'nın Turan Güneş ve Simon Bolivar Bulvarlarının kesişim noktasında konumlanacak AVM'nin üç kat üzerinde yer alan bin 500 araçlık otoparkı, ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA