Ankara-Washington hattında Suriye diplomasisi

16.10.2019 11:13

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gönderirken kendisi de Washington'da Kongre'den üst düzey temsilcilerle Suriye konusunu görüşecek.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik tırmanırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'ye gideceği açıklandı.



Pence'in Suriye'de ateşkes çağrısında bulunmak ve bir çözüm müzakere etmek üzere Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.



Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan heyetle Türkiye'ye gideceğini ve "Türkiye'nin Suriye'deki işgaline son vermesini, derhal bir ateşkes yapılması ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için müzakelere başlanması" konularını görüşeceğini açıkladı.



Beyaz Saray'dan Salı gecesi yapılan açıklamada da "Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik cezalandırıcı yaptırımları sürdürme iradesinin altını çizecek" denildi.



Erdoğan: Asla ateşkes ilan etmeyiz



Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li yetkililerin yapacağı ziyaretle ilgili olarak, ateşkes talebini karşılamanın mümkün olmadığı mesajını verdi. Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta yaptığı ve Türk basınına yansıyan açıklamalara göre "Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü 'ateşkes ilan edin' diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz" diyerek sınır bölgesini boşaltana kadar ateşkes ilan etmelerinin münkün olmadığını söyledi.



Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesi konuşmadan önce bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim" dediği aktarıldı.



Trump Kongre liderleriyle bir araya geliyor



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin sınır ötesi harekat başlattığı Suriye'deki durumu görüşmek üzere Çarşamba günü Beyaz Saray'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileri ile bir araya geleceği bildirildi.



Reuters'ın kongre çalışanları ve ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre davetliler arasında Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların Başkanı Nancy Pelosi ve Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dışişleri ile silahlı hizmetler komisyonları başkanları ve mensupları yer alıyor. Beyaz Saray'ın programına göre görüşme Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.



Yaptırım yasa tasarısı Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Suriye'ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirilmesini öngören yasa tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunacağını açıkladı.



Graham'in Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile hazırladığı tasarıda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Enerji Bakanının ABD'deki mal varlıklarına yaptırım uygulanması ve Türk ordusuyla silah ve malzeme ticareti ve mali işlemler yapanlara yönelik yaptırımları kapsıyor.



Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.



