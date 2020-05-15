ANKARA 'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA 'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'

'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde artan videokonferans görüşmelerinde olası kazaların önüne geçmek için öncesinde mutlaka hazırlık ve prova yapılması gerektiğini söyledi.

ANKARA 'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'
15.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:13

'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'

SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde artan videokonferans görüşmelerinde olası kazaların önüne geçmek için öncesinde mutlaka hazırlık ve prova yapılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle pandemi döneminde yaygın olarak tercih edilen videokonferansta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Eraslan, videokonferans öncesi kişinin hazırlık yapmasının gerekli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eraslan, "Bu tarz çok geniş katılımlı toplantılara katılacak kişilerin mutlaka önceden bir hazırlık yapmaları, ses ve görüntü özelliklerine dikkat etmeleri ve ortamlarının da sessiz olması gerekmekte. Bir odada sessiz bir ortamda bunların yapılması gerekmektedir. Yapılmazsa olası kazaların, istenmeyen nahoş durumların oluşması çok rahat. Bir de unutmayın, sosyal medyada hiçbir şey kaybolmuyor ve anlık her şey kaydediliyor. Bu kayıtlar üzerinden montaj ve algı da yapılabiliyor. Prova yapılmasını, vakit ve teknik bilgi yoksa mutlaka yardım alınmasını ve süreçte mutlaka bir motivasyon ve konsantrasyon sürecinin oluşturulmasını ben öneriyorum" diye konuştu. Videokonferans için sunum metni hazırlanmasını da tavsiye eden Eraslan, "Bakın, söylemin şehveti denen bir kavram var yani insan konuştukça konuşur; ancak belli bir dizge içerisinde konu başlıklarını belirlerse konferansçılar, bu daha rahat, daha sistematik olur" dedi.

'ORTAMIN ÇOK İYİ HAZIRLANMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Eraslan, videokonferans ile topluluk önünde konuşma arasındaki farka değinerek, "Yüz yüze ders anlatmaktan, konuşmaktan, konferans vermekten daha farklı bir dünya bu. Yani orada insanların gözüne bakmıyorsunuz, sadece ekrana bakıyorsunuz. Bu ayrı bir konsantrasyon, ayrı bir bilgi ve beceri biçimi. Yani sen dinleyenden reaksiyon alamıyorsun, dinleyen kişilerin gözlerine bakamıyorsun. 20 yıldır ders anlatıyorum ben, öğrencinin gözünden anlarım motivasyonunu, beni dinleyip dinlemediğini ya da dersi anlayıp anlamadığını. Burada öyle bir ortam olmadığı için konsantrasyon, teknik ve teknolojik bilgi ve ortamın çok iyi hazırlanması gerekmektedir" diye konuştu.

'PANDEMİDEN SONRA DA SIK KULLANILACAK'

Pandemi döneminde yaygınlaşan videokonferansın salgın bittikten sonra da sık kullanılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Levent Eraslan, "Artık göreceğiz ki tüm dünya bunu yapacak yani insanlar kongre yapmak için İtalya'ya gitmeyecekler, evlerinden bağlanacaklar. İnsanlar pandemi sürecinde zorluklar içerisinde bazı kolaylıkları gördüler. Bu çok önemlidir. Eğitimin artık uzaktan yapıldığını, sınavların da online yapılabileceğini, sıraya girmeden fatura yatırılabileceğini ya da markete gitmeden eve bir şeyler geleceğini gördüler. Zorluklar içerisinde görülen bu kolaylıkları insanlar devam ettirecektir. Bazı meslek gruplarının yükü artacak bazıları belki yok olacaktır" dedi.

ANKARA 'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Tarkan Sinan Özen Serdar Ortaç Kerem Alışık
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANKARA 'Videokonferans öncesi mutlaka prova yapılmalı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:41:36. #1.15#
title