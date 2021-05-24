Ankara ve Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlandı
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Ankara ve Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlandı

Ankara ve Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayan ve toplam 6 şeritten oluşan bağlantı yolunu trafiğe açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayan ve toplam 6 şeritten oluşan bağlantı yolunu trafiğe açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinde sürüş güvenliğini önceleyen ulaşım hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Katlı ve köprülü kavşaklarla kentte kesintisiz trafik akışını sağlayan projeleri arka arkaya tamamlanırken, can güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla da yeni alternatif bağlantı yolları Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor. Bağlantı kollarıyla birlikte 2 kilometrelik yeni bağlantı yolu 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor. Şehir trafiğinde alternatif güzergah oluşturacak ve 3 dönüş adasının yer aldığı bağlantı yolu sayesinde; Hacettepe Kavşağı ve Sabancı Bulvarı istikametinden gelen sürücüler Etimesgut'a, Ankara Bulvarı üzerinden de Kızılay'a daha kolay geçiş yapabilecek.

Ankara-Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlanarak trafiğe açıldı

Fen İşleri Daire Başkanlığı, uzun yıllardır kullanılmayan ve atıl durumda bulunan Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı arasındaki bağlantı yolunu 7/24 esasına dayalı çalışarak kısa sürede tamamladı. Başkentlileri hayata geçirilen ulaşım projeleriyle ilgili sosyal medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı son paylaşımda, Ankara Bulvarı-Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolunun 24 Mayıs tarihi itibarıyla hizmete açıldığını duyurarak, "Önceliğimiz Ankaralıların can güvenliği ve konforu. Eskişehir Yolu ile Sabancı ve Anadolu Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğu ile kazaların önüne geçebilmek adına Ankara-Sabancı Bulvarı bağlantı yolunun çalışmalarını tamamladık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Ankara ve Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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