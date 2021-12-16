Ankara ve Mardin'deki uyuşturucu operasyonunun 9 şüphelisi adliyede - Haberler
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Ankara ve Mardin'deki uyuşturucu operasyonunun 9 şüphelisi adliyede

Ankara ve Mardin'deki uyuşturucu operasyonunun 9 şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA ve Mardin'de, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA ve Mardin'de, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yürütülen soruşturmada, Ankara ve Mardin'de 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 7, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'inin, suça sürüklenen çocuk olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 780 gram esrar, 16,54 gram metamfetamin, 17,66 gram taş kokain maddesi, 1 ecstasy, captagon tabir edilen 1 sentetik uyuşturucu tablet ve yeşil reçeteye tabi 25 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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