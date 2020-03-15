Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı
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Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Ankara'da ve Konya'da toplam 10 bin 330 kişilik 5 yurdun, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı.

15.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:04
Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Ankara'da ve Konya'da toplam 10 bin 330 kişilik 5 yurdun, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, yurtlarda karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.Ankara'daki 3 yurdun kapasitesinin 5 bin 392, Konya'da bulunan 2 yurdun kapasitesinin ise 4 bin 938 olduğu belirtildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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