Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ise Şaban Yılmaz atandı.

HSK 1. Dairesince adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi çalışması tamamlandı. Kararnameyle çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ise Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Akça'dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Ayrıca, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı