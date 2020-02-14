: Ankara ve Bartın'da otomobil dolandırıcılarına operasyon

14.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:18

Yasa dışı yollarla ülkeye soktukları otomobilleri tamir edilemeyecek araçların parçaları ile değiştirerek sattıkları belirlenen 5 şüpheli, Ankara ve Bartın'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan araçların başka araçlarla birleştirilerek satıldığı ihbarını değerlendiren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Ankara ve Bartın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler D.Y, E.A, G.O, M.Ç. ve T.K. gözaltına alınırken, parçaları değiştirildiği düşünülen araçlara da mahkeme kararıyla el konuldu.

Yapılan incelemenin ardından otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek başka araçlara montajlandığı belirlendi.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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