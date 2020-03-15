Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı"
15.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:03
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...