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Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vasip Şahin'in ziyarette MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan bilgi aldığı ve sarı-lacivertlilere her platformda destek vermeye devam edeceklerini belirttiği kaydedildi.

Ziyaretin sonunda Faruk Koca'nın, Vasip Şahin'e MKE Ankaragücü forması ve teşekkür plaketi takdim ettiği aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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