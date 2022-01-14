Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasip Şahin'in ziyarette MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan bilgi aldığı ve sarı-lacivertlilere her platformda destek vermeye devam edeceklerini belirttiği kaydedildi.
Ziyaretin sonunda Faruk Koca'nın, Vasip Şahin'e MKE Ankaragücü forması ve teşekkür plaketi takdim ettiği aktarıldı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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