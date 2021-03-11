Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret
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Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

11.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:23
Ankara Valisi Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, Vasip Şahin'in Beştepe'teki ziyarette kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüğü belirtildi.

Kulübün son durumu hakkında bilgi alan Vasip Şahin'in her zaman MKE Ankaragücü'nün yanında olduklarını ve kulübe her platformda gereken desteklerinin artarak devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Kulüp başkanı Fatih Mert'in de ziyaretten dolayı Vasip Şahin'e teşekkür ederek, üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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