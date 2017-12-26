Ankara Valisi Topaca'dan "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yıldönümü" Mesajı
Ankara Valisi Ercan Topaca, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Topaca mesajında, Anadolu'da ulusal kurtuluş hareketini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye ile 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümünü kutladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda millet iradesine dayanan bir hükümet kurulması için tüm illerden seçilen delegeler ve Gazi Mustafa Kemal, güvenli bir bölge olması, cephelere yakınlığı, İstanbul'la olan demiryolu bağlantısı sebebiyle tercih edilen Ankara'da halk tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Ankara halkının Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'ye maddi ve manevi bakımdan destek vermeye hazır olması da Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi olarak seçilmesinde önemli bir paya sahip olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa'nın karargah olarak kullandığı, Kurtuluş Savaşı sürecinde birçok önemli kararın alındığı, Anadolu Ajansının faaliyete geçtiği ve bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi binasındaki "Atatürk Odası" 1952'den beri müzedir. Bu müzeyi her yıl yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ediyor olması, Ankaralıların bugün de Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığının ve duyduğu saygının göstergesidir."
Ankara halkının, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanında olarak kurtuluş mücadelesine verdiği desteği gösterdiğini vurgulayan Topaca, "Kurtuluştan sonra Ankaralıların Gazi Mustafa Kemal'e yaptığı hemşehrilik teklifini Mustafa Kemal memnuniyetle kabul etmiş, 5 Ekim 1922'den sonra Ankaralıların hemşehrisi olarak her dönem Ankara milletvekili seçilmiştir. Bir var oluş mücadelesinin kalbi ve bağımsızlık fikrinin simgesi olan Ankara'nın gerek sanayi gerek eğitim, kültür alanında modern bir başkent haline gelmesiyle tüm Ankaralılar gurur duymaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'yı teşriflerinin 98. yılında şükran ve minnetle yad ediyor, Ankaralıları saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA