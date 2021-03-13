Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü
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Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü

13.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:20
Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü

ANKARA Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ziyaretine giderken yolda rahatsızlandı.

ANKARA Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ziyaretine giderken yolda rahatsızlandı. Vali Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından İstanbul'a yola çıktı. 

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat etmesi üzerine taziye ziyareti için Ankara'dan İstanbul'a yola çıktı. Yolculuk sırasında rahatsızlanan Vali Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede Vali Şahin'e Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis eşlik etti. Vali Şahin tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.Hastaneden taburcu olduğu sırada açıklama yapan Vali Şahin, "Ciddi bir durum yok. Herhalde yediğim bir şey dokundu. Yoldan geçerken de hastaneye uğradım. Sağ olsun başhekimimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız benimle yakından ilgilendi. Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.


Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü
Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü
Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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