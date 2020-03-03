Ankara Valisi Şahin, Yeşilay Haftası'nı kutladı

03.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:14

Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilay'ın 100. kuruluş yıl dönümünü ve Yeşilay Haftası'nı kutladı.

Şahin, Yeşilay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Yeşilay'ın, yaratılmışların en şereflisi insanı temel alarak toplumu ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için çalıştığını belirtti.

Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve Yeşilay Haftası'nı kutlayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumu bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılığı önleme mücadelesi çerçevesinde önleyici ve rehabilite edici çalışmalarını 'Nice sağlıklı nesillere' konseptiyle Yeşilay Haftası'nda da sürdürecek Yeşilay gönüllülerine minnet ve şükranlarımı sunuyor, muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA