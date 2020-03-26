Ankara Valisi Şahin, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını anlattı Açıklaması Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına ilişkin, "Son 24 saatte çağrı merkezimize gelen 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına ilişkin, "Son 24 saatte çağrı merkezimize gelen 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı." bilgisini verdi.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını denetledi.

Koronavirüs tedbirlerine yönelik çağrı merkezinde "Vefa Destek İletişim Merkezi Grubu"nun oluşturulduğunu bildiren Şahin, gelen çağrıların kaymakamlıkların bünyesindeki sosyal destek gruplarına iletildiğini söyledi.

Şahin, vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii bazen spesifik ihtiyaçlar talep edilebiliyor. Bu ihtiyaçların karşılanması için talepler iletişim merkezimiz tarafından ilgili ihtisas birimlerine aktarılıyor. İletişim merkezi sistemi ilk günden beri hızla faaliyete geçirildi. Mesela son 24 saatte çağrı merkezimize gelen 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı.

Bu çalışmanın daha çok hızlanması için İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu bir arayüz yazılımını bu çağrı merkezinde devreye aldık. Bu sistem inşallah bütün Türkiye'ye yayılacak. Bu durumda hem çağrı karşılama hem de çağrının sahaya intikal ettirilmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması çok daha süratli ve memnuniyet verici bir şekilde yapılmış olacak."

Şahin, mahalle ve sitelerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasında gönüllü yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA