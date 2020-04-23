Ankara Valisi Şahin: "Vefa Destek Gruplarımıza motosikletli, gönüllü arkadaşlarımızın çok büyük...
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Motosiklet Federasyonu üyelerinin Vefa Destek Grubuna gönüllü destek verme kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
23.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:51
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Motosiklet Federasyonu üyelerinin Vefa Destek Grubuna gönüllü destek verme kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Vefa Destek gruplarımıza motosikletli, gönüllü arkadaşlarımızın çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum"
Kaynak: AA