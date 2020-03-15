Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı
Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.
15.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:44
Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com