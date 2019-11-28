Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...
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Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışı yapıldı.

28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:38

'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışı yapıldı. , programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...
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