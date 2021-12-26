Ankara Valisi Şahin, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yılında andı - Haberler
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Ankara Valisi Şahin, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yılında andı

Ankara Valisi Şahin, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yılında andı
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını şiirleştiren Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır.

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ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını şiirleştiren Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Şahin, tüm ömrünü vatana ve millete hizmet yolunda geçiren Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı sırasında şehir şehir dolaşarak yazıları ve vaazlarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirdiğini, derin ilmi ve örnek ahlakıyla gönülleri fethetmeyi başardığını vurguladı.

Vali Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını şiirleştiren Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü vesilesiyle istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve hürmetle anıyorum."

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