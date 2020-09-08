Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi... Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı.

Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." - ANKARA Kaynak: İHA