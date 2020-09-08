Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi...
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Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi...

Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı.

Ankara Valisi Şahin:
08.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:45

Ankara Valisi Şahin: "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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