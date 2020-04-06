Ankara Valisi Şahin, kara yollarında alınan tedbirleri yerinde inceledi Açıklaması
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Ankara Valisi Şahin, kara yollarında alınan tedbirleri yerinde inceledi Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehrin girişinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

06.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:59
Ankara Valisi Şahin, kara yollarında alınan tedbirleri yerinde inceledi Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehrin girişinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisindeki kontrol noktasına giden Şahin, kente kara yoluyla yapılan giriş ve çıkışlarda alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler alındığını belirterek, bu konuda büyük fedakarlık gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kara yolunda ağırlıklı olarak ihtiyaç malzemesi taşıyan araçların bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Mevcut kara yolunu kullanan araçlar, çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi, medikal malzeme ve ticari emtia taşıyan araçlardan oluşuyor." dedi.

Alınan önlemler sayesinde trafik yoğunluğunda düşüş olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var. Vatandaşlarımız bu sürece büyük bir dikkat ve uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak daha fazla evde kalmamız, sosyal izolasyona dikkat etmemiz ve mümkün mertebe temastan uzak kalmamız şart."

Şahin, denetime giren araçların sürücülerinin seyahat belgelerini kontrol edip, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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