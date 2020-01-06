Ankara Valisi Şahin: "İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir"

06.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:18

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA