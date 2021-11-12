Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, emniyet kemeri kullanımının önemine işaret ederek, "Trafik kazalarında neredeyse yüzde 60'a yakın zararı azaltıcı, ölümleri azaltıcı bir faydası var.

ULUS, BARTIN (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, emniyet kemeri kullanımının önemine işaret ederek, "Trafik kazalarında neredeyse yüzde 60'a yakın zararı azaltıcı, ölümleri azaltıcı bir faydası var. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin ve araçlarımızda seyahat eden yolcularımızın bu konuda farkındalığının çok ciddi artırılması gerekiyor." dedi.

Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Ankara'da çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ulus Osmanlı Kavşağı'ndaki denetime Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı. Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin trafik kemeri takıp takmadığını kontrol eden Şahin, kampanya hakkında bilgi vererek, kemer takan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Denetimler sırasında AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Şahin, İçişleri Bakanlığının özellikle trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ve yaralanmaların asgariye çekilebilmesi için ciddi bir gayret sarf ettiğini söyledi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının bu etkinliklerden biri olduğuna işaret eden Şahin, amaçlarının emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki kampanya kapsamında, Ankara'da da çeşitli noktalarda kaymakamların, emniyet müdürü, şube müdürlerinin, jandarma komutanının ve onların bağlı komutanlıklarının katıldığı etkinlikler düzenlendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında neredeyse yüzde 60'a yakın zararı azaltıcı, ölümleri azaltıcı bir faydası var. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin ve araçlarımızda seyahat eden yolcularımızın bu konuda farkındalığının çok ciddi artırılması gerekiyor.

Acıları yaşamayalım. Ne aileler ne toplum yaşasın. Bunun aynı zamanda milli servete de zararı oluyor. Tabii bu en son düşünülecek şey ama nihayetinde toplumsal bir kaybımız oluyor. Onun için canlarımızı yitirmeyelim, emniyet kemerine biraz daha fazla önem verelim."

Denetimlerde sürücülerin tamamına yakınının emniyet kemeri taktığı görüldü.

Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti Açıklaması

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

 Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

 Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in odasının kapılarını açtı

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title