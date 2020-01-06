Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması

06.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:32

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların tatil olmayacağını açıkladı. Şahin, "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA