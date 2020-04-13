Ankara Valisi Şahin'den öğrencilere "derslerinizi günü gününe takip edin" hatırlatması Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerinin evde kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrencilerin eğitimlerinin evde kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin okullarına yeniden dönecekleri günleri özlediğini belirterek, bu dönemde eğitimlerin kesintisiz devam etmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Şahin, öğrencilerden derslerini EBA'dan günü gününe takip etmelerini istedi.

Şahin, paylaştığı videoda ise "Sevgili öğrenciler, sevgili gençler sizin azminiz ve heyecanınız ülkemizin geleceği demek. Biliniz ki siz nerede ihtiyaç duyarsanız biz orada yanınızdayız." mesajını verdi.

Kaynak: AA