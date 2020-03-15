Ankara Valisi Şahin'den karantina açıklaması Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Bin 700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık" dedi.



Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina altına alınan umrecilere ilişkin açıklama yaptı. Karantina için kullanılan öğrenci yurtlarındaki incelemesi sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Vali Şahin, "Bugün gece yarısından itibaren hummalı bir faaliyetle buradaki yurtlarımızı özellikle umreden dönen ziyaretçi vatandaşlarımızın karantina altına alınması anlamında hazırlamaya çalıştık. Bir taraftan da umreci vatandaşlarımız geldiler. Şu ana kadar yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Bin 700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık" dedi.



3 öğrenci yurdunun karantina için tahsis edildiğini belirten Vali Şahin, "Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlardaki boş kapasitelere aktarıldı. Onlar da hiçbir şekilde mağdur edilmediler" ifadesini kullandı.



Vali Şahin, "Buradaki vatandaşlarımızın karantinaya alınması, onların hasta oldukları anlamına gelmiyor. Sadece en ufak bir risk bile olsa onun bertarafı amacıyla yapılıyor ki zaten havaalanında bu yolcular uçakta ve uçaktan indikten hemen sonra kontrollere tabii tutuldular. Onlardan semptom şüphesi arz eden 5 hastamızı, karantina ile ilgili özel hastanemize aldık ama diğerlerini burada misafir ediyoruz. İnşallah 14 günün sonunda hepsini sağ salim evlerine göndereceğiz" dedi.



Şahin, kalan bin 700 kişinin de saat 24.00'e kadar gelmesini beklediklerini ifade etti. Vali Şahin, korona virüs şüphesi bulunan 5 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesine gönderildiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA