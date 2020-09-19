Ankara Valisi Şahin'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması
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Ankara Valisi Şahin'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gazilerimiz, kutsal vatan görevini hakkıyla yerine getirirken vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda nelerin göze alınabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Ankara Valisi Şahin'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması
19.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:51

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gazilerimiz, kutsal vatan görevini hakkıyla yerine getirirken vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda nelerin göze alınabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, "'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla canını ortaya koyan kahramanların sahip olduğu yüce makamlardan biridir gazilik." sözleriyle başlayan Şahin, şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlığı sayesinde Türk bayrağının özgürce dalgalandığını vurguladı.

Milli birlik ve beraberliği hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler de gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyecek, bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi ilelebet korumaya devam edeceğiz.

Vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

AA Editörü - Aykut Karadağ
Aykut Karadağ
AA Editörü
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