Ankara Valisi Şahin'den Etik Günü mesajı Açıklaması Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik degˆerlere go¨re hareket etmesinin beklendigˆi gibi o¨zellikle kamu yo¨netiminde etik degˆerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bireysel olarak her insanın etik degˆerlere go¨re hareket etmesinin beklendigˆi gibi o¨zellikle kamu yo¨netiminde etik degˆerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, 25 Mayıs Etik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanın bireysel ve toplumsal ilis¸kilerinin temelini olus¸turan degˆerlerin, kuralların, dogˆru ile yanlıs¸ı, iyi ile ko¨tu¨yu¨ ayırt edebilme kavramlarını ic¸ine alan etik kavramının önemine değindi.

"Bireysel olarak her insanın etik degˆerlere go¨re hareket etmesinin beklendigˆi gibi, o¨zellikle kamu yo¨netiminde etik degˆerler konusunda daha hassas olunması da beklenmektedir." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Kamu go¨revlilerinin sorumluluklarını yerine getirirken yasalarla sınırlandırılmıs¸ ve tanımlanmıs¸ yetkilerinin yanı sıra kamu yararını go¨zetme, s¸effaflık, du¨ru¨stlu¨k, hesap verebilirlik, tarafsızlık gibi etik davranıs¸ ilkelerine uymaları toplum nezdinde kamu yo¨netimine ve kurumlarına duyulan gu¨ven duygusunu artıracaktır.

Kamu yo¨netiminde etik davranıs¸ kuralların gelis¸tirilmesi, sorunların daha kolay as¸ılması, toplumun huzur ve gu¨ven ortamının olus¸turulmasında kars¸ılas¸ılabilecek risklerin o¨nlenmesi, egˆitimden sagˆlıgˆa, yargıdan ekonomiye kadar her alanda gerc¸ekles¸tirilen yasal ve kurumsal reformların su¨rdu¨ru¨lebilir kılınmasına imkan verecektir. Bu duygu ve du¨s¸u¨ncelerle, etik degˆerlerin bas¸ta kamu ku¨ltu¨ru¨nde olmak u¨zere, her alanda gec¸erli olması temennisiyle tu¨m vatandas¸larımızın Etik Gu¨nu¨'nu¨ kutlarım."

Kaynak: AA