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Çanakkale Zaferi, Ankara Valisi, Çanakkale, Güncel

Ankara Valisi Şahin'den "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir.

18.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:22
Ankara Valisi Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir. Çanakkale Savaşı bir vatan müdafaasıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, inancın, fedakarlığın ve azmin sembolü olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, sadece milli tarihin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale, yurdun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının, istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir. Çanakkale Savaşı bir vatan müdafaasıdır. Bir vatana sahip olmanın en büyük izzet olduğunu bilenlerin bu mücadelesini bütün yönleriyle anlamak ve gelecek nesillere anlatmak çok önemlidir.

Şanlı ecdadımıza karşı mesuliyetlerimizin şuuruyla Çanakkale'nin hatırlattığı değerlerden, ortaya koyduğu manadan vazgeçmeyecek ve bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz. Dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü bu muazzam zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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