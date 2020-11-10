Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı

10.11.2020 08:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:15
Ankara Valisi Şahin'den Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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