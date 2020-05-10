Ankara Valisi Şahin'den Anneler gününe özel video

Ankara Valisi Vasip Şahin Anneler günü nedeniyle bir video klip yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin Anneler günü nedeniyle bir video klip yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin Anneler günü nedeniyle bir video klip yayımladı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Karşılıksız emeğin, gayretin, fedakarlığın, bitmez sevgi ve merhametin anlamı annelerimizin anneler günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA