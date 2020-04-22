Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı Açıklaması
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Ankara Valisi, Vasip Şahin, 23 Nisan, Güncel, Haber

Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, düsturuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan bu Meclis; bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir.

22.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:04
Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, düsturuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan bu Meclis; bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizin umudu ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, düsturuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan bu Meclis, bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir.

Ülkemizin umudu ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde sevincimiz, heyecanımız ve coşkumuz hiç eksilmeden bayramımıza evlerimizden katılacağız. Her yıl olduğu gibi Türk çocuklarının taşıdığı barış meşalesi bir kez daha dünyayı aydınlatacak.

İnanıyorum ki size armağan edilen bu kutlu günün temsil ettiği bütün değerleri sahiplenerek yaşatacak ve sonraki nesillere aktaracaksınız.

Kahraman bir milletin evlatları olarak sizler, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa ederken dünyanın bütün çocuklarıyla el ele vererek huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstleneceksiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis üyelerini, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Meclisimize nice yüzyıllar diliyorum."

Kaynak: AA

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