Ankara Valisi Şahin'den "19 Mayıs" mesajı Açıklaması
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Ankara Valisi Şahin'den "19 Mayıs" mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gelecegˆe emin adımlarla yu¨ru¨rken tu¨m gu¨c¸lu¨klere kars¸ı genc¸lerimizin enerjisi, genis¸ ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma gu¨c¸ verecektir.

Ankara Valisi Şahin'den
18.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:44

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gelecegˆe emin adımlarla yu¨ru¨rken tu¨m gu¨c¸lu¨klere kars¸ı genc¸lerimizin enerjisi, genis¸ ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma gu¨c¸ verecektir." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, 19 Mayıs Atatu¨rk'u¨ Anma, Genc¸lik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n Milli Mu¨cadele'yi bas¸latmak u¨zere Samsun'a c¸ıkıs¸ının 101. yıl do¨nu¨mu¨nu¨n bu¨yu¨k heyecan ve cos¸kuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919 gu¨nu¨ Samsun'da bas¸layan su¨recin milli direnis¸ ruhuyla verilen destansı kurtulus¸ mu¨cadelesinin ardından zaferle tac¸landığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugu¨nu¨mu¨zu¨n ve yarınlarımızın teminatı sevgili genc¸ler, bayramınız kutlu olsun. Milletimizin kurtulus¸ mus¸tusu olan 19 Mayıs'ın, Genc¸lik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, duyulan gu¨veni go¨stermesi bakımından genc¸lik ic¸in bir iftihar vesilesidir. S¸anlı ecdadımız, bu vatanı sizlere emanet etmis¸tir. Mensubiyetinizin verdigˆi mesuliyetle, bu mukaddes emaneti daima koruyup yu¨celtecegˆinize inanıyor, yarınlara umutla bakıyoruz."

Tu¨m insanlıgˆın c¸ok ciddi bir sınavdan gec¸tigˆi bu ku¨resel salgın do¨neminde, sevinç ve heyecandan hic¸bir s¸ey kaybetmeden kutlama etkinliklerini dijital ortamda gerc¸ekles¸tireceklerini bildiren Şahin, "Gelecegˆe emin adımlarla yu¨ru¨rken tu¨m gu¨c¸lu¨klere kars¸ı genc¸lerimizin enerjisi, genis¸ ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma gu¨c¸ verecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, 19 Mayıs Atatu¨rk'u¨ Anma, Genc¸lik ve Spor Bayramı'nı kutladığını, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadas¸ları olmak u¨zere aziz şehitleri rahmet, minnet ve s¸u¨kranla andığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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