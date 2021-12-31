Ankara Valisi Şahin başkentlilerin yeni yılını kutladı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, "Küresel salgının gölgesinde, tüm insanlık için oldukça sıkıntılı geçen 2021 sona ererken, her sonlanışı bir muhasebe vesilesi sayıp geçen bir yılımızı değerlendirerek eksiklerimizi hızla telafi etmek ve şehrimizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için sağlam adımlarla yürüyüşümüze devam etmek azmindeyiz." ifadesini kullandı.

Yeni bir seneye girmenin heyecanını tüm hemşehrileriyle paylaştığını belirten Şahin, umutların ve iyiliğin çoğaldığı, sevinçlerin arttığı, sağlık ve huzur içinde geçirilecek bir yıl temennisinde bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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