Ankara Valisi Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya gelişinin 102. yılında şükran ve minnetle andı.

Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'nin gelişiyle Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda önemli görev ve kararlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Şahin, Ankara'nın bu süreçte istiklal şuurunun simgesi olduğunu, milletin umut ve ideallerini buraya bağladığını belirtti.

Dönüm noktasında tarihi bir misyon üstlenen Ankara ve Ankaralıların, alınan hayati kararlara, TBMM'nin kuruluşuna, Cumhuriyet'in ilanına ve devletin temel kurumlarının teşkiline şahitlik ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığında olan Ankaralılar adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya teşriflerinin 102'nci yıl dönümünde şükran ve minnetle yad ediyor, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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