Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi
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Ankara Valisi, Ankara

Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi

Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi Ankara Valisi Şahin," Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda, pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde toplu alan girişlerinde vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah...

06.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:17

Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi

Ankara Valisi Şahin," Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda, pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde toplu alan girişlerinde vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin,"Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda, pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde, toplu alan girişlerinde vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara, İstanbul otoyolu Akıncılar gişeler mevki yol kontrol noktasında korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları denetledi. Şahin yolculuk yapan vatandaşlara maske dağıtarak tedbirler hakkında bilgi verdi. Vali Şahin'e, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, normal zamana göre trafiğin düştüğünü belirtti. Şahin,"Ankara İstanbul yolunda arkadaşlarımız ziyaret ettik. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca çalışıyorlar burada bütün araçları tek tek kontrol ediyorlar burada. Hem araç içinde gelen vatandaşlarımızın hem de şehirlerimizin sağlıkları bakımından uyulması gereken bütün kuralları uyulması konusunda kontrol yapıyorlar. Vatandaşlara gerekli eksikler varsa ikaz ediliyor. Diğer taraftan ise kurallara uymayanlar hakkında da gerekli işlemler yapılıyor. Normal zamana göre şuanda yüzde 10'un altına düşmüş durumda trafik yoğunluğumuz. Yine 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimize seyahat yasağı kapsamında baktığımızda yasak öncesi ve şimdiki arasında yüzde 40'a yakın bir azalış var. Mevcut seyahat eden kara yolunu kullanan çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi ya medikal malzeme taşıyan araçlar var. Zaten bunlarda mevcut yasaklardan muaf olan istisnaları olan genellikle araçlar. Burada vatandaşlarımız büyük bir hassasiyet ve dikkatle buna uyum sağlamaya çalışıyor ve bunu memnuniyetle görüyoruz ama bunun daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha fazla evde kalmamız, daha fazla sosyal izalasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte zorluğun üstesinden gelecek. Çünkü bizim kültürümüzde ümitsizlik yoktur. Biz hep yarınla ilgili ümit içerisindeyiz. İnşallah çok kısa zamanda bu sıkıntıları atlatırız. Tekrar hep birlikte güzel günlerde birlikte beraber o sosyal dayanışmamızı bir araya gelerek gösteririz. Sürekli bu noktalarda ve şehir içinde belirli noktalarda pazar alanlarının girişlerinde, hastanelerimizin girişinde, toplu alan girişlerinde, vatandaşlarımıza bu maskeleri inşallah ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.

Şahin, Ankara'lıların sokağa çıkma konusunda samimi uyum sağladığını belirtti.

Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi

Kaynak: İHA

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Ankara Valisi Şahin, Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasını denetledi
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