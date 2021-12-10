Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MERSİN (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, makamında katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde 26, yaşam kategorisinde 24 ve spor kategorisindeki 17 fotoğrafı tek tek inceledi.

Şahin, haber kategorisinde "Dumanlar arasında", spor kategorisinde "Keyfim yerinde" ile yaşam kategorisindeki "İdlibli gencin yürüme hayali" başlıklı fotoğrafları seçti.

Seçtiği fotoğrafları neden tercih ettiğinin sorulması üzerine Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Haber dalında Mersin'in Silifke ilçesindeki yangından çekilmiş bir kare var. Orada hem olayın vahameti ve olayın büyüklüğü hem de yavrumuzun kendinden küçük birini kurtarma, ona kalkan olma, onu felaketten koruma telaşını yansıtması, benim açımdan çok ilginç bir görüntü oldu.

Spor dalında bizim özgün ata sporumuz olan yağlı güreşteki, aslında biraz vurdumduymazlık gibi görünse de oradaki karşılıklı sportmenliğin ve centilmenliğin bir dışa vurumunu, yüze yansımasını orada görmüş oldum. O benim ilgimi çekti.

Yaşam kategorisinde de savaşın etkisi içerisindeki insanların, savaşa rağmen vermiş oldukları mücadele. Ayaklarından mahrum bir kişinin hala umutlu gökyüzüne bakıyor olması, hala dünyadan insanlıktan umudunu kesmemiş olmasını ifade ediyor olması, benim için ilginç oldu."

825 bin kareden seçildi

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, İspanya, İtalya, İzlanda, Macaristan, Belarus, Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Endonezya, Bangladeş, Kolombiya ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 825 binden fazla kare arasından belirlenen 67 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen seçkide dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan haber, spor, yaşam konuları ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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