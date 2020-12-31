Ankara Valisi Şahin: 18 bin 800 personelle sahadayız

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi denetimlerde bulunacak jandarma ve polis noktalarını ziyaret etti. Uygulama noktalarında araçları denetleyen Şahin, Ankara genelinde 15 bin polis, 3 bin 800 jandarma personelinin sahada denetim yapacağını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşında görev alan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Uygulama noktalarında denetimlerde bulunan Şahin, uygulamada görev alan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Uygulama noktasında araçları denetleyen Vali Şahin, yolculara ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske ve mesafe kuralına dikkat çeken Şahin, durduğu bir yolcu otobüsünde de maske kontrolü yaptı.

'ANKARA'DA SUÇ ORANLARINDA YÜZDE 9'LUK AZALMA YAŞANDI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, Ankara genelinde günlük suç oranlarının geçen yıla oranla yüzde 9 azaldığını aktardı. Vali Şahin, "Sizin aracılığınızla sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2021 yılı hepimiz için sağlık, huzur, barış, mutluluk, kardeşlik vesilesi olur. Cenab-ı Hak'tan bunu temenni ediyorum. 2020 yılı biliyorsunuz acılarla, sıkıntılarla biliyorsunuz pandemi nedeniyle yoğun günler geçirerek tamamlandı. İnşallah 2021'de bunu tekrar yaşamayız diye ümit ve temenni ediyorum. Bugün, bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız, 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada vatandaşımızın huzur, sağlık ve emniyet içerisinde yeni yıla girmeleri için görev başındalar. Sizin aracılığınızla hepsine teşekkür ediyorum. Yine bugün hastanelerimizde hem pandemi nedeniyle görev yapan hem de yılbaşı nedeniyle olabilecek ekstra müracaatları karşılamak için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, bugün için görev alan tüm kamu görevlilerine özellikle teşekkür ediyorum. Tabii Ankara huzurlu bir kent, Başkent olarak yüzümüzü ağartan bir kent. Ankara'da bu yıl asayiş olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir azalma yaşandı. İnşallah 2021 yılında bu azalma daha yüksek oranlarda gerçekleşecek, hiç olaysız günler geçiririz. Hedefimiz sıfır olaydır, sıfır huzursuzluktur. Bu hedefe varmak için durmaksızın çalışacağız. Daha önce günlük 30'larda olan hırsızlık olayı bugün artık günde ortalama yüzde 2 buçuğa düştü. Bu tabii Ankaralıların hassasiyetidir, onların emniyet güçlerine duyduğu güvendir. İnşallah Ankaralılara çok daha huzurlu, çok daha güvenli Ankara yaşatacağız. Bunu da vatandaşlarımızın bizlere olan yardım, katkı ve destekleriyle sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ