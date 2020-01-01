: Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi

01.01.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:51

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Merkezdeki personelin yeni yılını kutlayan ve gelen çağrılar hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine geçti.

Merkezdeki ekranlardan Ankara'nın farklı noktalarındaki gelişmeleri takip eden Şahin, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Şahin'e, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

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