Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül ile İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
Ankara Valisi, kaybolan Eylül ile ilgili, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI
Vali Topaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ, ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin soru üzerine Topaca, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." yanıtını verdi.
Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
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devletten tek ricam çocuk istismarcılarına idam o canilerin yaşamaya hakkı yok idam şart...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bişey yapmalı bişey yapmalı bişey yapmalı bişey yapmalı bişey yapmalı bu çocukların Ahı bizi tutmadan bişey yapmalı başka sabilerin de canının yanmaması için bişey yapmalı.bir lbgt yürüyüşü için binler sokağa döküldü ama burnumuzun dibinde sabiler zevk için katlediliyor yeter artık gerekeni yapın en acı şekilde idam getirin yada aldığınız paralar ................Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne oluyor ki hem adana da çocuk tecavüzcüsüne ne oldu bilen yok konu kapandı gitti buda kapanır yarın başka birşey çıkar. Allah sonumuzu hayretsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin rahat bırakın dokunmayın artık çocuklara ne istiyorsunuz adi pisliklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kıyamet alametleriCevap Yaz Yayından Kaldır