Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül ile İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Vali Topaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ, ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin soru üzerine Topaca, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.